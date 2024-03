C’è Posta per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, va in onda il sabato sera in diretta tv su Canale 5 e in streaming sull’app Mediaset Infinity.

A causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali, per vedere C’è Posta per Te in streaming dall’estero occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN, grazie alla quale è possibile superare il blocco geografico. Per velocità e qualità della visione in streaming, tra i migliori servizi oggi disponibili segnaliamo NordVPN: in queste ore è in offerta a 3,99 euro al mese per due anni, con tre mesi extra gratuiti da regalare a un amico.

Come vedere C’è Posta per Te in streaming dall’estero: la guida

Ricapitolando quanto appena detto, la visione di C’è Posta per Te in streaming all’estero richiede il download dell’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN.

Per quanto riguarda quest’ultimo servizio, il consiglio è di affidarsi a NordVPN per la sua velocità di connessione e per le innumerevoli funzionalità pensate per la sicurezza dei suoi utenti. Tra queste si annovera ad esempio Threat Protection, una funzione proprietaria che blocca la pubblicità sui siti e i tracker web, oltre a proteggere da eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet.

Al momento il piano di due anni di NordVPN è in promo a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. In più offre tre mesi gratis da regalare a una persona cara.

Una volta sottoscritto il servizio, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove vuoi guardare C’è Posta per Te, quindi effettua l’accesso con le credenziali del tuo account. Ora è il momento di selezionare un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese andando a bypassare le restrizioni geografiche che impediscono di vedere all’estero i contenuti di Mediaset Infinity.

È tutto, non ti resta che avviare l’app Mediaset Infinity e selezionare il riquadro dedicato alla trasmissione di C’è Posta per Te per guardare il programma di Maria De Filippi in streaming. Anche fuori dall’Italia.