Come vedere Cittadella - Sampdoria in streaming

Cittadella – Sampdoria va a chiudere la 22° giornata del campionato di Serie B. Il calcio d’inizio è programmato per oggi, 28 gennaio, alle 16.15. Il match sarà trasmetto da Sky e potrà essere guardato in streaming, da tutti gli utenti Sky, tramite l’app Sky Go.

Cittadella – Sampdoria: una sfida importante

Il match tra Cittadella e Sampdoria è sicuramente molto interessante e non solo per i tifosi delle due squadre. Il Cittadella guarda con sempre più interesse le prime posizioni della classifica e punta alla promozione in Serie A. Nel frattempo, la Sampdoria ha vissuto una prima parte di stagione molto negativa e ha pochi punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Lo spettro della Serie C è vicino e servono tanti punti nelle prossime giornate, partendo dal match di oggi.

