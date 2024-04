Come vedere Fallout su Prime Video

Gli 8 episodi di Fallout ti aspettano su Prime Video. Non perderteli: abbonati ora alla piattaforma a un costo di appena 49,90 Euro all’anno. Dopo i primi 30 giorni gratuiti, l’iscrizione a Prime prosegue automaticamente. Puoi annullare l’iscrizione in ogni momento. Dopo i primi 30 giorni gratuiti, l’iscrizione a Prime contionua di default con un costo di soli 4,99 Euro al mese.

Nei prossimi paragrafi ti spiegheremo meglio come accedere a Prime Video e parleremo (senza spoilerare ovviamente) della serie ispirata alla nota saga di videogiochi ambientata in un futuro postapocalittico a cavallo tra il XXII e il XXIII secolo.

Fallout disponibile su Prime Video

Per accedere alla serie, è necessario avere un abbonamento Amazon Prime. Se non sei già iscritto, puoi approfittare di una prova gratuita di 30 giorni. Questo ti darà accesso non solo a Fallout, ma anche a un vasto catalogo di film, serie TV, musica e altro ancora.

Una volta che hai un abbonamento Prime attivo (al costo di 49,90 Euro l’anno), puoi guardare Fallout su qualsiasi dispositivo compatibile con Prime Video. (Smart TV, computer, tablet e smartphone). Puoi trovare Fallout cercandola nella barra di ricerca di Prime Video o sfogliando la categoria “Sci-Fi” o “Azione”. Gli otto episodi della prima stagione di Fallout sono disponibili per lo streaming on demand. Puoi guardarli tutti in una volta (evviva il binge watching o uno alla volta, a seconda delle tue preferenze).

Perché guardare Fallout su Prime Video?

Ci sono molti motivi per guardare Fallout su Prime Video: ha ricevuto recensioni positive dalla critica e dagli spettatori per la sua recitazione, la regia e la storia. È un’esperienza visivamente sbalorditiva che ti trasporterà nel mondo post-apocalittico del Vault 33 ed è piena di riferimenti alla saga dei videogiochi, che lo renderanno un vero piacere per i fan di lunga data.