Come vedere il Gran Premio di Francia (MotoGP) in diretta streaming dall'estero

Questo week end è in programma il Gran Premio di Francia della Moto GP (e delle altre categorie del Motomondiale). Tutto il week end di gara sarà trasmesso da Sky, con la possibilità di seguire la diretta streaming tramite NOW, dall’Italia.

Chi si trova all’estero potrebbe dover fare i conti con un blocco all’accesso applicato da NOW. Per aggirare questo blocco e guardare il GP di Francia della Moto GP dall’estero in diretta streaming basta, però, usare una VPN.

Con una VPN, infatti, è possibile selezionare un server italiano e “spostare” il proprio IP in Italia. In questo modo, la connessione, passando da un server situato nel nostro Paese, non sarà considerata come una connessione dall’estero.

La VPN da usare in questo caso non può che essere NordVPN. Si tratta della migliore VPN sul mercato, in questo momento. Con l’offerta in corso, inoltre, NordVPN costa 3,79 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di tempo per esercitare la Garanzia Soddisfatti o Rimborsati.

Per attivare la VPN basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

Vedere la Moto GP in streaming dall’estero: la procedura

La procedura da seguire per vedere il GP di Francia della Moto GP (o qualunque altro evento in diretta) dall’estero è molto semplice. Ecco i passaggi:

attivare subito l’offerta di NordVPN in modo da assicurarsi la possibilità di utilizzare una VPN illimitata ad alte prestazioni

in modo da assicurarsi la possibilità di utilizzare una VPN illimitata ad alte prestazioni installare l’app di NordVPN sul proprio dispositivo e selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

sul proprio dispositivo e per avviare la connessione VPN collegarsi a NOW e (se non ancora fatto) attivare il Pass Sport

e (se non ancora fatto) attivare il avviare la diretta streaming dell’evento

Per attivare NordVPN è sufficiente seguire il link qui di sotto. La VPN ora costa 3,69 euro al mese con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.