Come vedere Juventus-Lazio in streaming dall'estero (Coppa Italia)

Questa sera, alle ore 21:00, Juventus e Lazio si affrontano nel match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’incontro sarà visibile in diretta TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Coppa Italia, Juventus-Lazio: come vederla in streaming su Mediaset Infinity all’estero

Di seguito la guida passo dopo passo per guardare in streaming dall’estero la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Lazio:

L’incontro di Coppa Italia di questa sera arriva tre giorni dopo la sconfitta della Juve a Roma in campionato contro la squadra biancoceleste per 1-0. Gli ospiti allenati da Tudor proveranno a ripetere l’impresa dell’Olimpico, approfittando del periodo no attraversato dagli uomini di Allegri, capaci di racimolare appena 7 punti nelle ultime nove giornate. La semifinale di ritorno è in programma il 23 aprile, quando si deciderà la prima finalista del torneo. La seconda verrà ufficializzata il 24 aprile, quando a Bergamo andrà in scena la sfida tra l’Atalanta e la Fiorentina.