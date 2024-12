Come vedere Juventus-Manchester City in streaming dall'estero

Questa sera a Torino si giocherà la partita Juventus-Manchester City, match valido per la sesta giornata di Champions League. L’incontro sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video alle ore 21:00, con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per vedere Juventus-Manchester City in streaming dall’estero occorre l’iscrizione ad Amazon Prime e a una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico imposto ai contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall’Italia.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per 24 mesi per effetto del 74% di sconto. Si tratta del prezzo più basso dell’anno, in virtù della stessa promozione che era in vigore anche durante la settimana del Black Friday e del Cyber Monday. Inoltre, sono disponibili anche tre mesi extra di servizio gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere Juventus-Manchester City dall’estero

La visione in streaming dall’estero di Juventus-Manchester City richiede l’iscrizione ad Amazon Prime e a una VPN. Amazon Prime è il servizio che include le consegne gratuite sui prodotti Prime di Amazon più l’accesso a Prime Video, Amazon Music e Prime Reading.

Di vitale importanza anche la VPN. Dopo aver scelto il servizio, occorre scaricare l’app e selezionare un server VPN posizionato in Italia. In questo modo si farà credere al proprio provider di rete di essere connessi dall’Italia, bypassando in automatico il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti streaming quando ci si trova all’estero (Europa compresa).

Per l’eccellente esperienza streaming offerta dai suoi server VPN ultraveloci, una delle soluzioni migliori è NordVPN. In questi giorni sul sito ufficiale è disponibile uno sconto del 74% su tutti i piani di due anni, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese.