Come vedere Kings - Warriors di NBA in diretta streaming

È tutto pronto per il via ai Playoff NBA: si inizia questa notte con le partite del play-in. Tra le sfide in programma c’è Kings – Warriors. Il derby californiano tra Sacramento e Golden State è in programma quando in Italia saranno le 4.00 del 17 aprile.

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming oltre che in differita da NOW. Per seguire il match, quindi, basta attivare il Pass Sport che costa 14,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese, con 12 mesi di permanenza minima.

Il Pass Sport di NOW consente l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky e, quindi, permetterà di seguire tutti i match dei Playoff NBA. Per attivare subito l’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di NOW tramite il box qui di sotto.

Kings – Warriors è su NOW

La diretta streaming di Kings – Warriors, match valido per il play-in, il turno di qualificazione agli NBA Playoff, è in programma a partire dalle 4, ora italiana, del 17 aprile. Come detto in precedenza, la diretta streaming del match sarà disponibile su NOW.

Le opzioni per attivare il Pass Sport sono due:

9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

con permanenza minima di 12 mesi 14,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza

Con il Pass Sport di NOW è possibile seguire tutte le partite dei Playoff NBA che saranno trasmesse da Sky. Si tratta, quindi, del modo migliore per seguire le fasi finali della stagione NBA che si concluderà tra fine maggio e inizio giugno con le Finals.

Per attivare subito il Pass Sport di NOW è sufficiente accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto. L’attivazione è immediata: acquistato il Pass, infatti, sarà possibile accedere immediatamente a tutto il catalogo di contenuti disponibili sulla piattaforma.