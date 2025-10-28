Come vedere la puntata di Belve con Belen Rodriguez in streaming dall'estero

Questa sera alle ore 21:20 torna Belve: ospite speciale Belen Rodriguez. Se risiedi all'estero, per vedere la puntata basta attivare una VPN.
Edoardo Damato
Pubblicato il 28 ott 2025
Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, ritorna questa sera su Rai 2. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione c’è Belen Rodriguez, che – nelle anticipazioni uscite in queste ore sui social – si è lasciata andare a rivelazioni non banali.

Chi risiede nel territorio italiano si sintonizzerà su Rai 2 alle 21.20, ma chi invece è all’estero? La Rai blocca le sue trasmissioni per chi vive fuori dall’Italia, compresa la piattaforma di streaming Rai Play. Per ovviare a questo problema c’è la VPN di TotalAV, ora in sconto a soli 19€ per un anno.

Come vedere Belve in streaming dall’estero, passo dopo passo

L’intervista di Francesca Fagnani a Belve toccherà vari argomenti della vita privata e della carriera professionale di Belen Rodriguez. Sui social e sui siti web sono comparsi alcuni momenti, dove la showgirl argentina ha parlato del suo matrimonio finito con Stefano De Martino, del suo stato attuale di single, di varie trasgressioni e dei suoi lavori in televisione e molto altro.

Belen però si è lasciata andare anche a rivelazioni molto personali: ha parlato della sua depressione e della dipendenza dalle benzodiazepine, per cui è stato difficile disintossicarsi.

Insomma, tanti dettagli sfiziosi, ma come vedere Belve in streaming dall’estero? Ecco cosa devi fare passo dopo passo:

  • Vai sul sito di TotalAV;
  • Attiva l’offerta Ultimate VPN a 19€ per il primo anno invece di 99€;
  • Connettiti ad un server italiano;
  • Vai su RaiPlay e goditi la puntata in streaming.
