Come vedere la puntata di Belve con Belen Rodriguez in streaming dall'estero

Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, ritorna questa sera su Rai 2. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione c’è Belen Rodriguez, che – nelle anticipazioni uscite in queste ore sui social – si è lasciata andare a rivelazioni non banali.

L’intervista di Francesca Fagnani a Belve toccherà vari argomenti della vita privata e della carriera professionale di Belen Rodriguez. Sui social e sui siti web sono comparsi alcuni momenti, dove la showgirl argentina ha parlato del suo matrimonio finito con Stefano De Martino, del suo stato attuale di single, di varie trasgressioni e dei suoi lavori in televisione e molto altro.

Belen però si è lasciata andare anche a rivelazioni molto personali: ha parlato della sua depressione e della dipendenza dalle benzodiazepine, per cui è stato difficile disintossicarsi.

