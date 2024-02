Come vedere la seconda serata di Sanremo 2024 in streaming dall'estero (+ ospiti)

Quest’oggi, mercoledì 7 febbraio, andrà in onda la seconda serata di Sanremo 2024. Anche questa sera la puntata evento sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Questo vale in Italia, ma all’estero?

Per vedere in streaming la puntata di oggi di Sanremo 2024 dall’estero occorre usare RaiPlay insieme a una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete. Senza una VPN, infatti, i contenuti trasmessi da RaiPlay al di fuori dei confini italiani non si possono vedere. Il miglior servizio che offre un IP italiano veloce e sicuro è NordVPN, disponibile in queste ore in offerta a partire da 3,99 euro al mese.

Come vedere la seconda serata di Sanremo 2024 in streaming dall’estero

La visione in streaming dall’estero della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 richiede l’utilizzo di RaiPlay e l’attivazione di una VPN.

L’app RaiPlay è disponibile al download gratuito su Google Play Store e App Store. Una volta scaricata, occorre registrare un nuovo account (anche questa operazione è gratuita).

Dopodiché si può procedere con l’attivazione della VPN. Per velocità di connessione e affidabilità del servizio, ti consigliamo di affidarti a NordVPN, punto di riferimento del settore. In queste ore il piano di due anni è in offerta a partire 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più 3 mesi di servizio aggiuntivi in regalo.

In seguito alla sottoscrizione di NordVPN, ti rimangono da completare questi pochi semplici passaggi:

Scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi seguire la diretta del Festival di Sanremo. Accedi all’account con le tue credenziali. Seleziona un server VPN situato in Italia così da simulare una connessione Internet dal nostro Paese e aggirare in questo modo le restrizioni geografiche. Apri l’app RaiPlay. Vai alla sezione Dirette. Premi su Rai 1 per avviare il video.

È tutto, ora anche tu puoi guardare in streaming la seconda serata di Sanremo dall’estero.

Gli ospiti della seconda serata

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2024 saranno Giovanni Allevi e John Travolta. In Piazza Colombo, presso il Suzuki Stage, si esibirà invece Rosa Chemical, mentre a bordo della Costa Smeralda salirà Bob Sinclair.

Sempre sul palco dell’Ariston, ma stavolta in quota fiction, ci sarà sia il cast di Mare fuori che Leo Gassman, con quest’ultimo che promuoverà il film dedicato a Califano che andrà in onda domenica 11 febbraio su Rai 1. Infine, spazio alla Nuova Orchestra Santa Balera, con la quale si renderà omaggio ai 70 anni di Romagna mia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.