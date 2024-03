Come vedere la terza puntata di Pechino Express in streaming dall'estero?

Proviamo a indovinare: sei all’estero e non vuoi perderti per nulla al mondo la terza puntata di Pechino Express. Non preoccuparti: il programma in onda su Now Tv è disponibile anche oltre i confini italiani. Ti basta una Vpn. La miglior soluzione in questo momento è NordVPN, servizio che unisce efficienza, sicurezza e incredibile convenienza grazie a un programma di sconti che abbassa il prezzo dei pacchetti fino al 67%, abbinala a uno degli abbonamenti di NOW e il gioco è fatto.

NOW propone abbonamenti mensili da 6,99 Euro al mese e un’offerta di intrattenimento che comprende

Le Serie TV internazionali firmate HBO

Gli Show più esclusivi e le produzioni Sky Original

I Film più attesi con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite

NOW e NordVPN: coppia perfetta!

Guarda Pechino Express su NOW e abbina una vpn come NordVPN. Potrai goderti le avventure dei concorrenti comodamente da qualunque paese tu ti colleghi grazie a un Ip italiano.

Il costo? Irrisorio. Attualmente NordVPN propone sui suoi pacchetti delle condizioni imperdibili. Come dicevamo nel primo paragrafo, infatti, potrai ottenere fino al 67% di sconto sui piani.

Se è facile ottenere il servizio NordVPN, è semplice anche registrarti e acquistare uno dei piani di NOW.

Scegli il Pass NOW più adatto a te.

Scegli e-mail e password.

Inserisci i tuoi dati personali e scegli il metodo di pagamento che preferisci tra carta di credito/prepagata o conto Paypal (non sono invece accettate carte di credito virtuali).

Se hai un codice promozionale ti verrà attivato al termine della registrazione.

Goditi NOW dal tuo dispositivo preferito

Non perdere altro tempo: se vuoi guardare Pechino Express 2024 anche dall’estero abbina NOW a NordVPN e goditi ogni secondo del programma condotto da Costantino della Gherardesca (quest’anno affiancato anche dal mitico Fru). Affrettati: le promozioni potrebbero scadere molto presto.