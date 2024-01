Come vedere le ultime puntate di MasterChef Italia

MasterChef Italia entra nel vivo con la tredicesima stagione che, come le precedenti, si sta confermando essere in grande successo. La nuova stagione dello show continuerà nel corso delle prossime settimane con le ultimepuntate programmate per il 29 febbraio prossimo.

Per guardare tutti gli episodi di MasterChef Italia, sia live che on demand, è possibile affidarsi a NOW. La piattaforma di streaming di Sky, infatti, consente a tutti gli appassionati di seguire il cooking show senza problemi e da qualsiasi dispositivo (TV, smartphone, tablet etc.)

Basta attivare il Pass Entertainment, che consente l’accesso a tutti gli show e le serie TV di Sky, per poter accedere alle puntante di MasterChef Italia della tredicesima stagione e anche delle stagioni precedenti. Questo Pass parte da 6,99 euro al mese. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento direttamente al sito di NOW, tramite il link qui di sotto.

MasterChef Italia è disponibile in streaming su NOW

Per guardare le puntate di MasterChef Italia è necessario attivare il Pass Entertainment di NOW. Le opzioni tra cui scegliere sono tre. Questo Pass, infatti, è disponibile sia da solo che in bundle con il Pass Cinema e l’opzione Premium. Ecco le opzioni disponibili:

Pass Entertainment al prezzo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

al prezzo di oppure Pass Entertainment + Pass Cinema al prezzo d i 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

al prezzo d oppure Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium al prezzo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

Con l’opzione Premium è possibile eliminare la pubblicità da tutti i contenuti on demand disponibili su NOW, andando, inoltre, a sfruttare l’audio 5.1 oltre alla possibilità di accedere da due dispositivi in contemporanea alla piattaforma.

Per attivare subito una delle offerte NOW e iniziare a guardare MasterChef Italia basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.