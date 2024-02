Come vedere Mare Fuori 4 in streaming anche dall'estero

Arriva il momento tanto atteso: le prime sei puntate della stagione 4 di Mare Fuori sono finalmente disponibili in streaming su RaiPlay, la piattaforma ufficiale della Rai. Hai dunque subito la tua opportunità di guardare i primi nuovi episodi di questa amatissima serie TV tutta italiana. Ti trovi all’estero? Nessun problema.

Se non sei in Italia ti basta attivare una VPN come NordVPN. Una volta fatto, sfruttando la nuova offerta, ti basterà selezionare un server italiano dal dispositivo che usi per lo streaming e aprire RaiPlay per accedere a tutto il catalogo come se ti trovassi nel nostro paese.

Mare Fuori 4 in streaming: di cosa parla la nuova stagione

Nella tanto attesa quarta stagione, i protagonisti della serie si trovano di fronte a una sfida epocale: il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Con il compimento della maggiore età, il destino di molti di loro si trova a una svolta cruciale, un punto di non ritorno che li obbligherà a crescere e a fare scelte decisive.

Il contesto carcerario dell’Istituto Penale Minorile di Napoli diventa lo scenario di trasformazioni profonde. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella si preparano a lasciare le mura della prigione, affrontando le sfide e le incertezze del mondo esterno. Questo distacco segna il passaggio da una fase della vita all’altra, con la famiglia che si divide e i legami che vengono messi alla prova.

Dall’altra parte, personaggi come Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia sono ancora legati ai vincoli familiari, costretti a confrontarsi con le conseguenze delle scelte dei loro cari. La nuova direzione, guidata dalla severa Sofia, costringe i ragazzi a prendere una decisione fondamentale: ribellarsi per conquistare la propria autodeterminazione.

Non perderti nemmeno un minuto per capire come si evolverà questa amatissima serie TV. Gli episodi li trovi in streaming su RaiPlay e, se sei all’estero, ti basta sfruttare NordVPN per accedere alla piattaforma senza blocchi geografici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.