Come vedere Mare Fuori 6 in streaming dall'estero

La sesta stagione di Mare Fuori è in arrivo: i primi sei episodi saranno disponibili in esclusiva su RaiPlay da mercoledì 4 marzo, gli altri sei una settimana più tardi (11 marzo, ndr), mentre l’esordio televisivo in sei puntate è in programma il 22 aprile. Il nuovo capitolo della serie fenomeno generazionale prevede l’ingresso di tre personaggi inediti che affiancheranno i protagonisti, tra cui Maria Esposito, Lucrezia Guidone, Carmine Recano e Antonia Truppo.

Per chi a marzo si troverà all’estero, potrà seguire in streaming la nuova stagione di Mare Fuori tramite l’app RaiPlay e una VPN, indispensabile per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione in streaming dei propri contenuti preferiti. Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, in promozione a partire da 3,09 euro grazie alla speciale offerta di compleanno.

L’utilizzo corretto della VPN

Il primo passo da compiere è la sottoscrizione del servizio desiderato, dopodiché si può procedere con il download dell’app sul dispositivo dove guardare la serie tv preferita; fatto questo, si esegue il login con le credenziali inserite nella fase di registrazione e ci si connette a uno dei server VPN posizionati in Italia: in questo modo è possibile simulare una connessione dal nostro Paese, facendo decadere in automatico il blocco geografico che impedisce la visione del contenuto all’estero.

Una volta che la connessione VPN sarà attiva, basterà aprire l’app RaiPlay e selezionare il riquadro dedicato alla serie tv Mare Fuori. Verosimilmente, la popolare serie sarà messa in evidenza fin dal 4 marzo, giorno in cui debutteranno i primi sei episodi della sesta stagione.

Tornando, infine, all’offerta di compleanno di NordVPN, i piani di due anni beneficiano di uno sconto massimo del 76%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo. Qualora poi la VPN scelta non sia di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.