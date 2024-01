Come vedere Medvedev - Zverev in streaming dall'estero (Australian Open 2024)

È tutto pronto per la seconda semifinale degli Australian Open 2024: alle 9.30 del 26 gennaio (ora italiana) prenderà il via Medvedev – Zverev. Il match decreterà il secondo finalista del torneo che andrà a sfidare il vincitore dell’attesissima sfida tra Sinner e Djokovic.

Gli appassionati possono guardare Medvedev – Zverev in streaming semplicemente collegandosi a DAZN e attivando il piano Start (dal costo di 11,99 euro al mese) che garantisce l’accesso a tantissimi contenuti sportivi.

Da notare, inoltre, che il match può essere seguito anche da chi si trova all’estero, semplicemente ricorrendo a un piccolo accorgimento. Per vedere Medvedev – Zverev in streaming dall’estero, infatti, basta attivare una VPN e spostare il proprio IP in Italia.

Per farlo è possibile utilizzare NordVPN: la migliore VPN sul mercato (ottimizzata per lo streaming) è ora disponibile in offerta a 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso di 30 giorni. Aggiungendo 2 euro al mese, inoltre, sono inclusi anche 1 TB in cloud e il password manager.

Per attivare e scaricare la VPN basta collegarsi al sito di NordVPN:

Come vedere in streaming Medvedev – Zverev dall’estero

La procedura da seguire per vedere Medvedev – Zverev anche dall’estero è molto semplice. Per iniziare è necessario assicurarsi di avere a disposizione:

un abbonamento a DAZN : c’è la possibilità di attivare DAZN Start da 11,99 euro al mese

: c’è la possibilità di NordVPN per spostare il proprio IP in Italia: la VPN ora costa 3,99 euro al mese

A questo punto, è sufficiente scaricare NordVPN sul proprio dispositivo e, direttamente dall’app, scegliere un server in Italia, per geolocalizzare la propria posizione e evitare i blocchi geografici per chi si trova all’estero.

Ora basta collegarsi a DAZN e avviare lo streaming per seguire il match senza interruzioni di alcun tipo. Per iniziare subito lo streaming è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.