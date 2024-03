Come vedere Nudes in streaming dall'estero

Nudes è la serie Original RaiPlay con protagonisti Nicolas Maupas e Fotinì Peluso, disponibile on demand qui in Italia sulla piattaforma streaming della Rai.

Se sei fan dei due interpreti della serie e al momento ti trovi all’estero, devi sapere che per vedere Nudes in streaming su RaiPlay hai bisogno di attivare una VPN, il servizio che ti consente di simulare una connessione da un altro Paese superando così il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti di RaiPlay al di fuori dei confini nazionali. Una delle migliori VPN disponibili è NordVPN, in queste ore in offerta lampo sul sito ufficiale a 3,09 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro.

Nudes: come vedere la serie Original RaiPlay in streaming dall’estero

Di seguito una breve guida passo passo per guardare su RaiPlay all’estero la serie Nudes con Nicolas Maupas:

Esegui il download dell’app RaiPlay. Attiva NordVPN: approfitta della promozione in corso per risparmiare fino al 71% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese anziché 8,29 euro per il piano Base. Effettua il download dell’app NordVPN. Seleziona uno dei server posizionati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e bypassare in questo modo le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali. Effettua l’accesso all’app RaiPlay e seleziona il riquadro dedicato alla serie Nudes.

Nicolas Muapas e Fotinì Peluso sono gli interpreti della serie antologica diretta da Laura Luchetti, che racconta il passaggio dall’adolescenza al mondo degli adulti. Il tema principale della serie è il “revenge porn”, affrontato attraverso il punto di vista dei tre protagonisti: Vittorio, Sofia e Ada.