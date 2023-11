Quando si è all’estero l’offerta di RaiPlay, la piattaforma streaming dei programmi Rai, è notevolmente ridotta a causa delle limitazioni relative ai diritti web detenuti dalla stessa Rai. L’unica eccezione riguarda la diretta di RaiNews24 e i pochi programmi on demand per i quali la televisione di Stato detiene i diritti di trasmissione anche al di fuori dell’Italia. Spesso e volentieri però questo non basta.

Per risolvere questo problema occorre affidarsi a un servizio VPN come NordVPN, che consente di aggirare le restrizioni geografiche simulando una connessione dall’Italia ovunque ci si trovi. Inoltre, oggi è disponibile a partire da 3,79 euro al mese grazie allo sconto del Black Friday.

Come vedere RaiPlay all’estero con NordVPN

Per vedere RaiPlay all’estero con NordVPN è sufficiente attivare il servizio dalla pagina ufficiale, scaricare l’app per dispositivi mobili e computer, per poi selezionare uno dei server VPN presenti nel territorio italiano. Fatto questo, ci si ricollega a RaiPlay con le proprie credenziali di accesso e si avrà libero accesso all’intera offerta in catalogo, inclusi i canali in diretta.

NordVPN è il punto di riferimento nel settore della VPN, poiché offre un eccellente rapporto qualità-prezzo sulla base della velocità di connessione e sulla sicurezza della rete. Un altro punto a suo favore è l’esperienza d’uso garantita a tutti gli utenti, anche a chi non ama la tecnologia e non ha molta esperienza con l’informatica.

Lo sconto del Black Friday sui piani di 2 anni di NordVPN è riscattabile su questa pagina, con la garanzia di rimborso fino a 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.