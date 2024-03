Come vedere Sinner-Lehecka in streaming dall'estero (Indian Wells)

Tutto pronto per la sfida di questa sera a Indian Wells tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, quarto di finale del primo Masters 1000 di stagione. Il match sarà visibile in streaming su NOW con il pass Sport, in queste ore in promo a 9,99 euro al mese invece di 14,99 euro.

Per chi si trova però all’estero le cose non saranno altrettanto semplici. Infatti, come ormai è noto, al di fuori dei confini italiani i contenuti trasmessi dalle piattaforme streaming (inclusa NOW) vengono bloccati a causa delle restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete. Esiste comunque una soluzione. Per vedere dall’estero Sinner-Lehecka occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN, il servizio che permette di simulare una connessione dall’Italia e bypassare così il blocco geografico.

Indian Wells, Sinner-Lehecka: come vederla in streaming dall’estero

La visione dall’estero del quarto di finale di Indian Wells tra Sinner e Lehecka richiede la sottoscrizione del pass Sport di NOW e l’attivazione di una VPN.

Per quanto riguarda la VPN, il servizio migliore per qualità dello streaming e sicurezza online è NordVPN, il cui piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con in più la possibilità di regalare 3 mesi extra di servizio a un proprio amico.

Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi seguire la partita di tennis di stasera, quindi effettua l’accesso al tuo account e seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia, così da far credere al provider di rete di essere connesso dal nostro Paese. Così facendo, supererai le restrizioni geografiche e avrai accesso alla visione di tutti i contenuti di NOW.

Ora non ti resta dunque che aprire l’app NOW, selezionare il riquadro della partita tra Sinner e Lehecka e goderti la diretta del match.