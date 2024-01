Come vedere Sinner - Medvedev in streaming dall'estero

È tutto pronto per Sinner – Medvedev, la finale dell’edizione 2024 degli Australian Open. Il match che vedrà il campione italiano provare a vincere il suo primo Slam è in programma alle 9.30 del 28 gennaio 2024 (ora italiana).

Per sostenere Jannik Sinner e seguire il match in diretta è possibile collegarsi a DAZN che trasmetterà in streaming la finale degli Australian Open, dopo aver già trasmesso un gran numero di match nel corso delle ultime due settimane. Basta attivare DAZN Start da 11,99 euro al mese per seguire il match e tutti gli altri contenuti inclusi.

Per vedere Sinner – Medvedev in streaming dall’estero, invece, è necessario mettere in pratica un piccolo trucco. Serve, infatti, una VPN per geolocalizzare il proprio IP, effettuando l’accesso da un server situato in Italia.

La scelta giusta, in questo caso, è puntare su NordVPN, ora disponibile in offerta a 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. La VPN è attivabile direttamente dal sito ufficiale, tramite il link qui di sotto.

Sinner – Medvedev in streaming dall’estero: la procedura

Per guardare Sinner – Medvedev in streaming dall’estero è necessario seguire questa procedura:

attivare NordVPN in modo da poter contare su di una VPN ottimizzata per lo streaming e in grado di mettere a disposizione degli utenti un server italiano per geolocalizzare l'IP; NordVPN ora costa 3,99 euro al mese con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni

scaricare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo e scegliere un server situato in Italia

accedere a DAZN per iniziare la visione del match; chi non ha un abbonamento a DAZN può attivare DAZN Start da 11,99 euro al mese

Per guardare in streaming Sinner – Medvedev, partire dalle 9.30 del 28 gennaio 2024, è possibile usare il link qui di sotto.

