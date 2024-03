Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, va in onda il sabato e la domenica dalle ore 16:00 circa. Per non perdersi nemmeno un minuto del programma, i telespettatori possono contare anche sulla diretta streaming dell’app Mediaset Infinity.

Anche all’estero? Purtroppo no: a causa del blocco geografico imposto dai provider di rete, la maggior parte dei contenuti di Mediaset Infinity non è disponibile fuori dall’Italia, incluse le puntate di Verissimo. Per ovviare al problema, e riuscire così a vedere Verissimo anche dall’estero, occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN, il servizio grazie al quale è possibile superare le restrizioni geografiche. Al momento tra le migliori figura NordVPN, in offerta quest’oggi a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro.

Come vedere Verissimo in diretta streaming dall’estero: la guida

Ricapitolando, la visione in diretta streaming di Verissimo dall’estero richiede il download dell’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN.

Confermiamo che per beneficiare di un’esperienza streaming godibile all’estero, uno dei servizio migliori a cui affidarsi è NordVPN. Due i motivi principali: la velocità di connessione, di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, e le funzionalità di sicurezza extra, come ad esempio Threat Protection.

In questo momento il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con in più 3 mesi extra gratis da regalare a un proprio amico.

Dopo che avrai attivato il servizio, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare Verissimo, dopodiché seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare in questo modo il blocco geografico.

Ora non devi fare altro che avviare l’app Mediaset Infinity e selezionare il riquadro della diretta di Canale 5 per seguire in diretta streaming le nuove puntate di Verissimo. Anche dall’estero.