Compra il Samsung Galaxy S23 Ultra con 530 € di sconto su Amazon

In attesa che arrivi la nuova serie di top di gamma di Samsung, qualcuno sta facendo una cosa molto intelligente: cercare gli attuali Galaxy S23 in sconto. Stando alle ultime notizie pervenute da uno dei colossi assoluti del mondo e-commerce, ovvero Amazon, oggi in promo c’è l’S23 Ultra.

Riconosciuto come uno dei migliori top di gamma del 2023, questo telefono è ancora disponibile. La versione colorata di verde risulta una delle più interessanti, soprattutto per via delle caratteristiche tecniche che in generale il Samsung Galaxy S23 Ultra vanta.

Oggi il prezzo di vendita scende del 36% e arriva a 949 € con due anni di garanzia e con la spedizione rapida.

Il Galaxy S23 Ultra è ancora il top di Samsung, ecco le specifiche

Con un display Dynamic AMOLED 2X da 6.8″ di ampiezza, il Galaxy S23 Ultra di Samsung mostra colori e immagini spaventosamente nitidi. A questo si aggiunge un comparto fotografico da ben 200 MP con zoom 100x e un processore Snapdragon 8 Gen 2. La versione è da 256 GB di memoria, mentre la batteria è da 5000 mAh.

Di discorsi in merito al Samsung Galaxy S23 Ultra ne sono stati fatti tanti, ma resta l’essenza: è un top di gamma assoluto. Le sue caratteristiche tecniche mostrano nettamente i progressi fatti dal colosso in questi anni, in grado di portare una fotocamera a questi livelli. Non ci sono eguali in termini di zoom, ma anche la batteria non scherza: arrivare fino a fine giornata non è un gioco da ragazzi, ma per l’S23 Ultra sì.

Oggi il prezzo di vendita è più basso del 36% rispetto a quello di listino, per cui lo smartphone costerà solo 949 €. Ci saranno due anni di garanzia e anche la spedizione garantita entro lunedì o martedì.

