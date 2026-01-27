Con Airalo internet all'estero senza stress nè costi imprevisti

Stai programmando una vacanza oppure sei alle prese con l’organizzazione di una trasferta last minute? Una delle preoccupazioni più ricorrenti è quella della connessione ad Internet. Fuori dall’Europa, il roaming può infatti trasformarsi in una spesa inattesa molto salata.

Proprio per evitare questi problemi nasce Airalo, una soluzione basata su eSIM che permette di navigare all’estero in modo semplice e conveniente. In questo momento sul sito del provider ci sono un sacco di offerte: andiamo a scoprirle.

Cos’è l’eSIM Airalo e come rende il viaggio più semplice

Durante un viaggio, l’accesso a Internet serve per tanti motivi: orientarsi, comunicare, gestire prenotazioni, lavorare da remoto. Con Airalo è possibile collegarsi alle reti locali di oltre 200 Paesi, senza acquistare SIM fisiche né affidarsi a Wi-Fi pubblici poco sicuri. I pacchetti dati partono da circa 4 euro e sono pensati per adattarsi a ogni tipo di esigenza.

Ma che cos’è un’eSIM? Si tratta di una SIM digitale che si installa direttamente su smartphone, tablet o laptop compatibili. Non serve inserire o sostituire alcuna scheda: bastano pochi minuti per completare l’installazione e iniziare subito a navigare. Quando il traffico dati termina o il piano scade, è possibile rinnovarlo direttamente dall’app.

L’app Airalo consente di acquistare la eSIM prima della partenza, controllare i consumi, ricaricare i giga e verificare lo stato della connessione in qualsiasi momento. L’intero processo è guidato e intuitivo, adatto anche a chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia. A supporto degli utenti c’è inoltre un servizio clienti attivo 24 ore su 24, disponibile in più lingue.

Scegliendo Airalo si paga solo il pacchetto dati selezionato, senza costi di roaming. Ogni acquisto permette inoltre di accumulare Airmoney, con un cashback iniziale del 5% che può arrivare fino al 10%. E non è finita qui: invitando un amico che effettua un acquisto, entrambi ricevono 3 euro in credito.