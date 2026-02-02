Con Avast la protezione informatica costa meno: ora hai il 70% di sconto

Con la nuova iniziativa promozionale di Avast, una delle aziende di cybersecurity più apprezzate del settore, i suoi principali software di protezione informatica sono disponibili con sconti di prezzo fino al 70%, Così difendere computer, smartphone e tablet costa meno.
Tutte le soluzioni includono inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così da poter provare il servizio senza rischi. Ma andiamo a scoprire come funziona Avast nel dettaglio.
Le soluzioni Avast per una difesa completa
L’offerta Avast non si limita al classico antivirus, ma propone una gamma di strumenti avanzati creati per contrastare le minacce digitali più attuali. I vari pacchetti integrano protezioni contro phishing, tentativi di truffa via e-mail e SMS, oltre a sistemi che bloccano accessi non autorizzati ai dispositivi.
Tutti i piani funzionano su Windows, macOS, Android e iOS, per gestire la sicurezza di più device con un solo account e impostazioni sempre sincronizzate.
Con Avast Premium Security si ottiene una protezione continua contro virus, malware e ransomware, insieme a funzioni che individuano siti web pericolosi, reti Wi-Fi non sicure e tentativi di frode online. Il pacchetto include anche strumenti specifici per impedire il controllo remoto del computer da parte di terzi.
Per chi cerca un livello di protezione ancora più elevato, Avast Ultimate amplia la dotazione con alcuni servizi aggiuntivi. Tra questi, la VPN integrata, utile per navigare in modo più riservato, un tool di ottimizzazione del sistema per migliorare le prestazioni del PC e una soluzione dedicata alla protezione dell’identità online, che diminuisce il tracciamento durante la navigazione.
Per scoprire i dettagli dei piani e attivarli è sufficiente visitare il sito ufficiale di Avast.