Con Conto Corrente e Conto Arancio ottieni il 5% di interesse per 12 mesi

Vuoi il 5% annuo lordo per 12 mesi? Scegli Conto Corrente + Conto Arancio: la coppia vincente per i tuoi risparmi! Con stipendio o pensione o entrate mensili di almeno 1.000 Euro ottieni, infatti, condizioni da mille e una notte. Come fare per ottenerle? Ma è semplicissimo! Bastano solo tre step che ti illustreremo nel prossimo paragrafo.

Come dicevamo nel paragrafo precedente, bastano solo 3 step per ottenere queste speciali condizioni. Scegli conto Corrente e Conto Arancio. attivali entro l’11 maggio con un primo bonifico, accredita lo stipendio entro il 31 agosto: goditi il 5% annuo lordo per i primi 12 mesi dalla data di attivazione di Conto Arancio, fino ad un massimo di 100.000 euro. Niente stipendio? In alternativa puoi versare sul tuo Conto Corrente Arancio almeno 1.000 euro ogni mese. No stipendio e no 1.000 euro? Niente paura, su Conto Arancio hai il 3% per 12 mesi!

Le tempistiche

Hai tempo fino al 31 agosto per ricevere il primo stipendio! Basta dare l’IBAN del tuo nuovo Conto Corrente Arancio al tuo datore di lavoro o ente pensionistico. Lo stipendio (o pensione) dovrà arrivare con la causale specifica ABI 27 o ABI 27P (non basta scrivere nella causale “stipendio”)

Niente stipendio? In alternativa puoi versare sul tuo Conto Corrente Arancio almeno 1.000 euro ogni mese, hai tempo fino al 31 agosto per ricevere almeno 3 bonifici di importo maggiore o uguale a 1.000 euro!

I tre bonifici dovranno arrivare sul tuo Conto Corrente Arancio in tre mesi differenti. Da settembre vedrai il 5% sul tuo Conto Arancio che sarà retroattivo a partire da quando hai attivato Conto Arancio! Anche senza stipendio e 1000 euro al mese puoi ottenere condizioni vantaggiose: su Conto Arancio hai il 3% per 12 mesi!

Vuoi ottenere queste condizioni incredibili? Affrettati! La promozione è scattata il 17 marzo e durerà solo fino all’11 maggio. Non perdere tempo e abbraccia ora la promo di Arancio.