Con Conto Fineco risparmi tempo e denaro: scopri la sua comodità

Fineco si caratterizza per estrema semplicità e comodità grazie a una forte impronta smart che consente agli utenti di avere a disposizione un unico conto in cui avere tanti servizi comodissimi. Grazie alla possibilità di utilizzare lo smartphone come strumento di pagamento, all’identità Spid fino ai finanziamenti e diverse altre funzionalità, la tua banca non ti è mai stata così vicina e a portata di click. Fineco.

Se Fineco ha ottenuto il 94% di soddisfazione fra i propri clienti (prima in classifica nel settore) un motivo c’è. L’app intuitiva e facile da utilizzare, le comode condizioni contrattuali, la semplicità nei pagamenti e nella ricezione del denaro, l’assistenza h24 e 7 giorni su 7 contribuiscono ad accrescere l’indice di gradimento degli utenti.

Acquista senza confini con Conto Fineco

Conto Fineco offre una serie di servizi e funzionalità pensati per rendere la tua vita più semplice e conveniente, anche quando viaggi all’estero. Ecco 5 caratteristiche del conto che amerai:

Acquisti senza commissioni: con la carta di debito Fineco puoi effettuare acquisti senza commissioni in tutto il mondo, fino a un massimale di 5.000 € al mese. Questo significa che puoi pagare i tuoi acquisti in valuta locale, senza dover pagare commissioni di cambio. Prelievi gratuiti: puoi prelevare denaro dagli ATM in tutto il mondo senza commissioni, fino a un massimale di 3.000 € al mese. Questo ti permette di avere sempre contanti a disposizione, anche quando sei all’estero. Tassi di cambio reali: Fineco offre tassi di cambio reali per le transazioni in valuta estera, senza commissioni nascoste. Questo significa che puoi risparmiare denaro sui tuoi acquisti all’estero. Assicurazione viaggio: se hai una carta di credito Fineco Gold World, hai diritto all’assicurazione viaggio gratuita. Questa assicurazione copre spese mediche, smarrimento o furto del bagaglio e altre spese impreviste. L’app Fineco ti permette di gestire le tue finanze in modo semplice e intuitivo, anche quando sei all’estero. Puoi controllare il saldo del tuo conto, effettuare pagamenti, prelevare denaro e molto altro ancora.

