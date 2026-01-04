Con Engie due anni di luce e gas a prezzo bloccato super vantaggioso

Con l’arrivo di gennaio, molti operatori del mercato libero dell’energia hanno iniziato a ritoccare verso l’alto i prezzi di luce e gas. In controtendenza, Engie ha scelto una strategia diversa, rivedendo al ribasso le condizioni della propria offerta Energia PuntoFisso 24 mesi.

Le nuove tariffe sono disponibili per tutti coloro che richiederanno l’attivazione di una nuova fornitura entro l’8 gennaio 2026. Vediamo nel dettaglio cosa propone Engie.

Diamo uno sguardo ai prezzi di Engie

Per quanto riguarda la luce in versione monoraria, Engie propone un prezzo della materia prima fissato a 0,0916 euro/kWh, bloccato per due anni, con un costo di commercializzazione pari a 84 euro l’anno. Sul fronte gas, il prezzo della materia prima è pari a 0,3495 euro/Smc, anch’esso bloccato per 24 mesi, con lo stesso costo di commercializzazione annuale di 84 euro.

Chi preferisce una gestione più flessibile dei consumi elettrici può optare anche per la tariffa multioraria, alternativa alla monoraria. In questo caso, le condizioni prevedono:

F1 a 0,0947 euro/kWh , dal lunedì al venerdì tra le 8:00 e le 19:00;

a , dal lunedì al venerdì tra le 8:00 e le 19:00; F2 a 0,099 euro/kWh , dal lunedì al venerdì nelle fasce 7:00–8:00 e 19:00–23:00, oltre al sabato dalle 7:00 alle 23:00 (escluse le festività);

a , dal lunedì al venerdì nelle fasce 7:00–8:00 e 19:00–23:00, oltre al sabato dalle 7:00 alle 23:00 (escluse le festività); F3 a 0,083 euro/kWh, attiva di notte, la domenica e nei giorni festivi.

Engie evidenzia con chiarezza che l’importo finale in bolletta include anche componenti non dipendenti dal fornitore, come oneri di sistema, quota ASOS e costi per l’utilizzo della rete. Un approccio improntato alla trasparenza, che si affianca a un servizio clienti tra i più apprezzati del settore, con team dedicati pronti a supportare gli utenti e un livello di soddisfazione molto elevato.

Per attivare la fornitura è sufficiente avere a disposizione un documento d’identità valido, l’ultima bolletta, un recapito telefonico e un indirizzo email.

Approfitta ora della promozione in corso: vai sul sito di Engie e inizia a risparmiare.