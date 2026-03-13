Con Hosting WordPress + AI di Aruba crei un sito professionale a 11,90€

Vuoi mettere online il tuo sito professionale ma non hai le competenze adatte? Non preoccuparti: c'è Aruba Hosting!
Edoardo Damato
Pubblicato il 13 mar 2026
Con Hosting WordPress + AI di Aruba crei un sito professionale a 11,90€

Realizzare un sito web oggi è molto più semplice rispetto al passato, soprattutto grazie ai servizi di hosting che integrano strumenti pronti all’uso e funzionalità avanzate. Tra le proposte più interessanti c’è la promozione Aruba Hosting dedicata a WordPress, che consente di avviare un progetto online in modo rapido e con un investimento iniziale contenuto.

L’offerta prevede WordPress già installato, certificato SSL per la sicurezza della connessione e diversi strumenti utili per gestire un sito professionale. Il piano è attualmente disponibile al prezzo scontato di 11,90 euro + IVA per il primo anno.

Tra le novità più rilevanti spiccano anche alcune funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale, progettate per aiutare gli utenti a creare pagine web in pochi minuti, anche senza competenze di programmazione. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche dei servizi di Aruba.

Vai all’offerta di Aruba

Aruba Hosting WordPress: tutti i vantaggi inclusi

La promozione è dedicata per chi vuole realizzare un sito web utilizzando WordPress, uno dei CMS open source più diffusi al mondo. Questa piattaforma dà la possibilità di sviluppare diverse tipologie di progetto online, come blog personali, siti aziendali o negozi e-commerce.

Il piano Aruba Hosting WordPress è disponibile a 11,90 euro + IVA per il primo anno, mentre dal secondo anno il costo torna al prezzo standard di 49,99 euro annui. All’interno dell’offerta sono inclusi diversi strumenti utili per avviare e gestire il proprio spazio web.

Tra le principali funzionalità troviamo WordPress già configurato, dominio e traffico senza limiti, backup automatici e il certificato SSL DV che permette di attivare la connessione sicura HTTPS.

Il piano include tecnologie come HiSpeed Cache e CDN per migliorare le prestazioni del sito, il supporto ai protocolli HTTP/2 e HTTP/3 e cinque caselle e-mail professionali.

WordPress offre inoltre accesso a migliaia di temi grafici e plugin, per personalizzare l’aspetto del sito e aggiungere nuove funzionalità in modo semplice.

Una delle novità più interessanti lanciate da Aruba è l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale. Con AI Site Launcher è possibile generare rapidamente la struttura iniziale del sito indicando obiettivi, stile e tono della comunicazione. AI Page Builder, invece, permette di creare automaticamente pagine complete di layout e design.

Per maggiori dettagli e per attivare il piano basta andare sul sito di Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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