Con l'antivirus di TotalAV proteggi PC e smartphone a soli 19€

Cerchi un antivirus affidabile senza spendere troppo? Il software di TotalAV è ciò che fa al caso tuo: ora costa solo 19€ per un anno.
Edoardo Damato
Pubblicato il 23 gen 2026
Se cerchi un antivirus da poter usare su più dispositivi, TotalAV Premium è una delle soluzioni più interessanti dell’anno. Grazie alla promozione attuale, la licenza annuale è disponibile a 19 euro invece di 99, con un risparmio di 80 euro.

Il pacchetto non si limita al solo antivirus, ma include strumenti avanzati per la tutela dell’identità e degli acquisti online. Ed è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona TotalAV Premium.

TotalAV Premium: ecco perché è così vantaggioso

TotalAV Premium lavora in tempo reale, controllando costantemente file scaricati e programmi in esecuzione. Questo sistema di monitoraggio continuo consente di intercettare e bloccare sul nascere minacce come virus, ransomware, trojan e altri software dannosi prima che possano compromettere il dispositivo.

A rendere l’esperienza di navigazione più sicura e piacevole interviene anche il blocco integrato delle pubblicità intrusive, che elimina banner e pop-up superflui. In parallelo, la funzione WebShield impedisce l’accesso a siti potenzialmente pericolosi, tentativi di phishing e truffe online. Così da poter utilizzare servizi delicati come home banking o e-commerce con maggiore tranquillità.

Il pacchetto di TotalAV include inoltre strumenti di ottimizzazione del sistema, utili per migliorare le prestazioni del computer e recuperare spazio su disco non utilizzato. A completare l’offerta ci sono due licenze aggiuntive, che possono essere installate su altri dispositivi come smartphone o tablet, oppure utilizzate per proteggere i device dei familiari.

Con l’attuale promozione, TotalAV Premium 2026 è disponibile a 19 euro per un intero anno, con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni: per averlo basta andare sul sito di TotalAV.

