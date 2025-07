Con le nuove offerte di Sorgenia risparmi e fai bene all'ambiente

Nel mercato italiano dell’energia, cresce la domanda di soluzioni digitali, convenienti e attente all’ambiente. In risposta a queste esigenze, Sorgenia propone un’offerta per la casa completamente online, pensata per chi vuole semplificare la gestione delle utenze, risparmiare e fare una scelta consapevole verso l’energia rinnovabile.

Il risultato è un servizio evoluto, efficiente e orientato al futuro. Puoi attivarlo direttamente sul sito di Sorgenia , ma prima vorrai sapere quali sono le tariffe. Scopriamole di seguito.

Due alternative su misura con Sorgenia: prezzo bloccato o indicizzato

Chi sceglie Sorgenia può contare su due formule flessibili, entrambe senza costi nascosti o oneri di attivazione per chi effettua il cambio fornitore:

NEXT ENERGY 24 – Prezzo bloccato per 24 mesi

Ideale per chi preferisce la certezza di una tariffa fissa nel tempo.

Energia elettrica: 0,107 €/kWh da fonti rinnovabili italiane

Gas: 0,46 €/Smc

Quota annua: 114 € per ogni fornitura

Bonus di benvenuto: 80 €

NEXT ENERGY SUNLIGHT – Prezzo indicizzato al mercato

Pensata per chi vuole sfruttare le eventuali discese del prezzo dell’energia.

Luce: PUN + 0,006 €/kWh (1° anno)

Gas: PSV + 0,09 €/Smc (1° anno)

Quota annua: 79,80 € per la luce e 85,50 € per il gas

Bonus di benvenuto: 80 €

In entrambi i casi, se si sceglie anche la fibra Sorgenia, si può ottenere un extra sconto in bolletta fino a 150€ nei primi 12 mesi.

Sorgenia non è un semplice fornitore, ma una green tech company che unisce sostenibilità e innovazione. Tutto il percorso – dalla sottoscrizione alla ricezione delle bollette – è digitale e accessibile da qualsiasi dispositivo.

Tra i servizi inclusi, Beyond Energy, un sistema gratuito che analizza i tuoi consumi e ti suggerisce come migliorare l’efficienza degli elettrodomestici, senza bisogno di installazioni aggiuntive. Uno strumento utile per consumare meglio e ridurre gli sprechi.

Il cambio fornitore è rapido e non comporta interruzioni. Bastano pochi passaggi online: caricare una bolletta recente, inserire i dati necessari e confermare. Sorgenia gestisce tutto il resto, compreso il recesso dal precedente gestore. L’assistenza clienti è sempre disponibile per offrire supporto personalizzato.

Scopri tutte le condizioni dell’offerta Sorgenia Luce e Gas Casa direttamente sul sito ufficiale.