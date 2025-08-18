Con l'eSIM di Saily internet all'estero senza roaming e costi nascosti

Restare connessi all’estero non è mai stato così semplice: con Saily, il servizio di eSIM internazionale, puoi accedere a internet ad alta velocità in più di 150 Paesi senza cambiare la tua SIM fisica e senza dover affrontare le spese del roaming.

L’attivazione è immediata tramite il sito ufficiale di Saily e ti consente di scegliere il pacchetto dati che meglio si adatta alla tua destinazione e alla durata del viaggio, pagando solo ciò che utilizzi.

Come funziona Saily e perché conviene

Una volta scaricata l’app, puoi selezionare il piano dati più adatto alle tue esigenze: da piccoli pacchetti da 1 GB validi per una settimana, fino a soluzioni da 100 GB con durata semestrale. Non appena arrivi nel Paese di destinazione, la tua eSIM si attiva automaticamente, permettendoti di navigare subito senza cambiare scheda fisica e soprattutto senza affrontare i costi elevati del roaming extra-UE.

Saily è particolarmente utile nei viaggi fuori dall’Europa, dove il roaming gratuito non è previsto. Inoltre, puoi ampliare la copertura della tua eSIM aggiungendo nuove aree geografiche, ricevere avvisi quando superi l’80% del traffico incluso e scegliere tra pacchetti regionali o globali in base al tipo di viaggio.

Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera viaggiare senza pensieri, con trasparenza totale sui costi e la libertà di avere internet sempre disponibile. Scaricando oggi l’app di Saily sul sito ufficiale puoi configurare in pochi minuti la tua eSIM e partire sicuro di avere sempre una connessione a portata di mano.