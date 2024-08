Con l'ultimo aggiornamento di Google Meet nuova interfaccia (e non solo)

Per Google Meet è tempo di grandi novità. Dopo l’implementazione della funzione IA Take notes for me, l’applicazione di Google ha ottenuto un ulteriore aggiornamento che offre diverse modifiche interessanti al suo funzionamento.

Le grandi novità riguardano l’interfaccia utente, profondamente rinnovata e studiata per essere più fruibile durante le riunioni, con controlli per le chiamate più facili da raggiungere. A migliorare sembra è anche il sistema di messaggistica interno, che permette la condivisione di commenti e link (con possibilità di attivazione o disattivazione durante le videochiamate).

Altra piccola novità riguarda le emoji, che saranno disponibili nelle chiamate di gruppo, mentre sfondi e filtri saranno combinabili tra loro, per realizzare contesti di videochiamata unici e variopinti.

Google Meet: nuova interfaccia e facilitati i controlli per conferenze solo audio

Gli sviluppatori hanno poi voluto andare incontro agli utenti che non sono poi così entusiasti di mostrare il proprio volto durante le videochiamate. In questo contesto, Google Meet ha aggiornato l’interfaccia rendendo più grandi e visibili i pulsanti solo audio. Infine, Google ha facilitato il passaggio di una chiamata dal PC al telefono o tablet Android.

Come riportato dagli sviluppatori stessi, la nuova versione di Google Meet sta venendo lanciata in modo graduale. Ciò significa che l’aggiornamento potrebbe non essere disponibile subito a tutti ma che, al netto di problemi o bug, dovrebbe comunque essere scaricabile entro poche ore o giorni.

Le integrazioni, sebbene non rivoluzionarie, rappresentano una svolta decisa dell’app, che da tempo deve fronteggiare un competitor più che valido come Zoom. Proprio gli stessi creatori dell’app appena citata, giusto qualche giorno fa, hanno presentato una suite per la gestione dei documenti che rappresenta un’alternativa credibile a Google Docs.