Con Mondly parlerai meglio di un madrelingua: sconto del 95%

Per un periodo limitato, Mondly – una tra le principali applicazioni online per imparare le lingue – offre un imperdibile sconto, che ti permette di risparmiare il 95% sull’accesso a vita a tutte le 41 lingue disponibili. Il prezzo scende così a soltanto 99,99 euro anziché 1999,99, come da listino. Con un solo acquisto, senza abbonamento, potrai accedere a tutti i contenuti Mondly.

Un metodo consolidato, alla base di Mondly

Mondly è molto più di un’app per imparare le lingue. Combina esercizi focalizzati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare come un madrelingua.

Con Mondly, puoi arricchire la tua esperienza linguistica con funzionalità esclusive come Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora, disponibili gratuitamente.

Inoltre, la scienza neurale combinata con tecnologie all’avanguardia ti permetterà di apprendere una nuova lingua ancora più velocemente. Oltre a ciò, Mondly utilizza un metodo proprio che ti permetterà di imparare a formare e partecipare a conversazioni in pochi minuti, semplicemente concentrandoti sulle frasi di uso comune.

Inoltre, con l’aiuto di madrelingua professionisti e chatbot dotati di riconoscimento vocale, potrai migliorare la tua pronuncia e acquisire un accento naturale. Mondly è la scelta ideale per chiunque desideri imparare una nuova lingua in modo efficiente e divertente. Approfitta subito della promozione e ottieni uno sconto del 95% sull’accesso a vita a tutte le 41 lingue disponibili.