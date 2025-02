Con Norton VPN la tua connessione sarà davvero sicura: sconto del 60%

Ottieni la soluzione completa per la tua sicurezza online con Norton VPN: un software veloce, affidabile e sicuro che ti aiuterà a navigare in modo più privato e protetto e che, a seconda del piano che avrai scelto tra quelli in offerta, include persino una potente protezione antivirus.

Norton Secure VPN: prestazioni elevate e sicurezza totale

Norton Secure VPN permette di scegliere fra tre piani differenti a seconda delle tue esigenze con sconti che arrivano fino al 68% sulle soluzioni annuali.

In ogni caso, grazie a questa VPN, potrai criptare la tua connessione, evitare il tracciamento delle pubblicità e accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi. Merito dell’ampia rete di server presente in tutto il mondo con cui scegliere la posizione ideale per connetterti senza problemi e accedere a siti web, app e piattaforme streaming anche quando sei in viaggio. Con la protezione anti-malware e anti-phishing integrata potrai farlo sempre al sicuro.

Puoi contare inoltre sul Password Manager integrato per generare, archiviare e gestire le tue credenziali in una cassaforte digitale crittografata: e nel caso una delle tue password finisse nel Dark Web, Norton VPN ti avviserebbe in automatico, permettendoti subito di intervenire..

Tra le altre cose, è presente una funzione di Protezione Minori per creare un ambiente digitale più sicuro per i più piccoli, magari impostando dei limiti di tempo o bloccando dei siti inappropriati.

Quel che è certo è che Norton VPN la tua sicurezza online sarà sempre garantita, ovunque tu sia. Provala ora approfittando degli sconti attivi fino al 68%.