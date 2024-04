Con SelfyConto hai canone azzerato, carta e prelievi senza costi

Banca Mediolanum ha lanciato una proposta rivoluzionaria per i giovani italiani: SelfyConto, un conto corrente progettato per soddisfare le esigenze finanziarie dei giovani sotto i 30 anni, offrendo un pacchetto di vantaggi senza precedenti – come canone gratuito, carta senza costi e prelievi senza commissioni.

Tutto quello che c’è da sapere su SelfyConto

Il cuore di questa offerta è il canone di tenuta conto azzerato, completamente gratuito per i giovani sotto i 30 anni. Ma non è tutto: per il primo anno, il canone di tenuta conto è gratuito anche per tutti gli altri clienti, per il primo anno.

La carta di debito, essenziale per le transazioni quotidiane, è fornita gratuitamente. Non solo, è anche realizzata in PVC 100% riciclato. I prelievi in area Euro sono gratuiti e illimitati, così come le principali operazioni bancarie – dai bonifici agli addebiti utenze.

L’esperienza di SelfyConto è a portata di app: puoi gestire tutto direttamente da smartphone, monitorare i tuoi saldi e i tuoi movimenti, gestire pagamenti tramite CBILL e PagoPA (ti basterà un solo QR Code) e anche accedere a 24 mercati mondiali per il trading online.

Vuoi aprire SelfyConto? Puoi farlo online, in pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano documenti d’identità e un codice fiscale. SelfyConto è più di un semplice conto corrente: se hai meno di 30 anni, ma anche se hai superato questa soglia, troverai tanti vantaggi pensati per chi, come te, cerca un’esperienza bancaria accessibile, semplice, economica e sostenibile.