Con SelfyConto hai il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi

Grazie all’offerta esclusiva che prevede un interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, SelfyConto si posiziona come un prodotto di spicco per chi cerca di ottimizzare i propri risparmi. Ottenere i benefici del prodotto Mediolanum è semplice: apri il conto, accredita lo stipendio e hai il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E le svincoli quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

In un panorama finanziario dove trovare opportunità di investimento redditizie e al tempo stesso sicure sembra un’impresa, SelfyConto emerge come una soluzione innovativa e conveniente. Ma quali sono i vantaggi di scegliere SelfyConto? Scopriamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Il punto di forza di SelfyConto è senza dubbio l’interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi. Ormai i tassi d’interesse su conti di risparmio e depositi tradizionali languono ai minimi storici, un’opportunità del genere rappresenta un’ancora di salvezza per i risparmiatori: parliamo di un rendimento nettamente superiore alla media.

SelfyConto combina il vantaggio di un tasso di interesse elevato con la sicurezza e la flessibilità che ogni risparmiatore desidera. Al termine del periodo di vincolo, hai la libertà di rinnovare l’investimento alle stesse condizioni, prelevare i fondi o parte di essi, o addirittura aggiungere ulteriori somme al vincolo.

Grazie alla piattaforma online di SelfyConto, gestire il proprio conto è semplice e intuitivo. Dalla creazione del conto al vincolo delle somme, ogni operazione può essere effettuata comodamente da casa, senza bisogno di recarsi in filiale. A tua disposizione hai anche l’assistenza clienti, sempre disponibile per risolvere eventuali dubbi o fornire supporto, rendendo l’esperienza utente fluida e priva di ostacoli.

Investire in SelfyConto significa non solo approfittare di un tasso di interesse vantaggioso nel breve termine ma anche posizionare i propri risparmi in uno strumento che tiene conto delle esigenze future.