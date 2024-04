L’offerta di SelfyConto, con un rendimento del 5% annuo lordo su fondi vincolati per sei mesi, è una scelta attraente per chi desidera valorizzare i propri risparmi. Attivare il prodotto Mediolanum è facile: basta aprire un conto, domiciliare lo stipendio (pensione o incassi di almeno 1000 euro mensili) e godersi un 5% annuo lordo sulle somme impegnate per sei mesi, con la possibilità di disimpegnarle in qualsiasi momento senza perdere gli interessi accumulati.

Nell’attuale contesto finanziario, trovare investimenti sicuri e fruttuosi può sembrare difficile, ma SelfyConto si distingue come un’opzione vantaggiosa e innovativa. Vediamo quali sono i benefici principali di SelfyConto nel dettaglio.

Opta per SelfyConto adesso

La caratteristica principale di SelfyConto è l’attrattivo tasso di interesse del 5% annuo lordo sui fondi vincolati per sei mesi. Con i tassi di interesse su risparmi e depositi a livelli bassissimi, una proposta così vantaggiosa diventa essenziale per chi vuole proteggere i propri risparmi, offrendo un guadagno notevolmente superiore alla media.

La gestione del conto tramite l’app di SelfyConto è facile e intuitiva. Dall’apertura del conto al vincolo dei fondi, ogni processo è realizzabile da casa, eliminando la necessità di visite in banca. Inoltre, il servizio clienti è sempre a disposizione per chiarimenti o assistenza, assicurando un’esperienza utente semplice e senza complicazioni.

Investire in SelfyConto offre non solo un tasso di interesse favorevole nel breve termine ma anche la possibilità di collocare i risparmi in un veicolo attento alle proprie future necessità. In un contesto economico dove le opportunità di investimento sicuro e remunerativo sono rare, SelfyConto emerge come una soluzione pregevole, combinando rendimento elevato, sicurezza finanziaria e gestione flessibile. Questo strumento di risparmio si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze degli investitori, offrendo un servizio clienti attento e una piattaforma online intuitiva per una gestione semplificata del proprio patrimonio.