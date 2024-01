Con Sky hai Cinema, Sky TV, Netflix e una macchina Nespresso in REGALO

La nuova offerta Sky pensa davvero a tutto. Da una parte hai il Cinema con Paramount+ insieme al pacchetto Intrattenimento Plus, che include Sky TV e Netflix, a 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. Dall’altra, sottoscrivendo l’offerta entro l’1 febbraio, potrai ricevere gratis una macchina Nespresso Lattissima One, dal valore commerciale di ben 299 euro.

Scopri la nuova offerta Sky con la macchina Nespresso in regalo

Questa offerta è pensata per te che vuoi portarti a casa un mare di intrattenimento tra cinema, serie TV e show di Sky. Il pacchetto Intrattenimento Plus è già un’ottima base di partenza perché puoi avere tutti gli show di Sky, come MasterChef, X Factor, 4 Ristoranti e altri ancora insieme alle serie TV internazionali firmate HBO, come True Detective Night Country e The Last of Us.

A questo devi aggiungere Netflix con il piano Base, con l’accesso completo a tutto il catalogo di film, serie TV e documentari della piattaforma streaming più famosa e amata al mondo. E come se non bastasse puoi avere anche il Cinema con Paramount+, che si traduce in un pacchetto di oltre 1000 film on-demand, numerose prime visioni e l’accesso completo al servizio di streaming.

Per convincerti, Sky ha pensato bene di regalarti anche la macchina Nespresso Lattissima One, che ha un valore commerciale di ben 299 euro. Prepari il tuo caffè come al bar, ma anche ottimi cappuccini e altre bevande con il latte. Il tutto sottoscrivendo semplicemente l’offerta che ti permette di avere l’intero pacchetto a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. Più conveniente di così? Impossibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.