Con TotalAV protezione da virus, VPN e blocco pubblicità a 19€ per un anno

Affidati a TotalAV per proteggere le tue attività online e per rendere davvero privata la tua navigazione. In più, stoppa le pubblicità.
Edoardo Damato
Pubblicato il 5 set 2025
Proteggere la propria attività online e mantenere l’anonimato è oggi più semplice grazie all’offerta in corso denominata TotalVPN, che mette a disposizione il piano annuale con un taglio dell’80% sul prezzo originale.

Con soli 19€ una tantum, si ottiene un anno di VPN e due strumenti aggiuntivi inclusi: Total Adblock, per bloccare pubblicità e pop-up indesiderati e TotalAV, che protegge da malware, ransomare e altre minacce informatiche. La promozione può essere attivata direttamente dal sito ufficiale di TotalAV.

Tutti i vantaggi del pacchetto TotalVPN

La VPN utilizza protocolli di crittografia avanzata come OpenVPN e IKEv2, che assicurano connessioni sicure e private. In pochi istanti è possibile mascherare il proprio IP, impedire il tracciamento e navigare senza lasciare tracce. Grazie alla funzione kill switch, la protezione resta attiva anche in caso di interruzioni improvvise della connessione.

Il servizio è disponibile su PC, smartphone e tablet tramite app dedicate e offre un livello di sicurezza elevato anche sulle reti Wi-Fi pubbliche, spesso vulnerabili. Con oltre 35 server distribuiti a livello globale, TotalVPN consente inoltre di superare restrizioni geografiche e accedere a contenuti disponibili solo in determinati Paesi, con uno streaming fluido e stabile.

L’inclusione di Total Adblock per bloccare le pubblicità e dell’antivirus rende l’offerta ancora più completa: non solo una VPN, ma un pacchetto di sicurezza digitale integrato che migliora sia la protezione che la qualità della navigazione.

Con 19€ per 12 mesi, TotalVPN rappresenta una delle proposte più convenienti e versatili per chi desidera libertà, anonimato e sicurezza online.

