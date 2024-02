Lo puoi portare ovunque e, nonostante sia compatto e leggero, riesce a sprigionare un’enorme potenza sonora. Si tratta dell’altoparlante Bluetooth Edifier MP100 Plus, resistente all’acqua e con microfono incorporato. L’ottima notizia è che oggi lo paghi solo 29,99€ grazie allo sconto Amazon del 50%. E considera anche che la spedizione è completamente gratuita se ti abboni a Prime.

Compatto, potente, resistente e scontato del 50%: l’Edifier MP100 Plus è un Best Buy

Nonostante le dimensioni contenute, l’MP100 Plus sprigiona un suono potente e ricco di dettagli. Il merito va all’unità full-range da 43mm con magnete ad alta sensibilità, in grado di riprodurre frequenze da 200Hz a 18KHz con una potenza di 5W RMS. L’audio risulta quindi chiaro e bilanciato, perfetto per qualsiasi genere musicale.

Definire questo altoparlante Bluetooth un ottimo compagno di viaggio non è una esagerazione. È pronto ad affrontare qualsiasi condizione atmosferica visto che la sua certificazione IPX7 lo rende impermeabile a polvere, pioggia e persino immersioni accidentali in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti.

Lo speaker si avvale della tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e affidabile con il tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo compatibile. È alimentato da una batteria al litio ricaricabile da 1500mAh che offre un’autonomia di riproduzione fino a 9 ore. La ricarica avviene tramite la porta USB-C.

L’altoparlante di Edifier presenta un design caratterizzato da una morbida finitura in silicone che lo rende piacevole al tatto e resistente agli urti. La pratica cinghia in nylon lo rende facile da trasportare e agganciare a zaini, borse o biciclette.

Oltre alla riproduzione musicale in modalità wireless, l’MP100 Plus è dotato di un microfono integrato che permette di rispondere alle chiamate in vivavoce con una buona nitidezza. L’altoparlante è inoltre compatibile con gli assistenti vocali Siri e Google Assistant, per un controllo ancora più intuitivo.

