Con una eSIM anche viaggiare sarà più facile: scegli Saily

Saily è il servizio di eSIM creato da Nord Security, la stessa compagnia che realizza NordVPN, la rete virtuale privata più famosa e utilizzata al mondo. Si tratta di una eSIM che offre piani dati che coprono 150 paesi in tutto il mondo dandoti sempre una connessione a internet specie se viaggi molto e in paesi che non si trovano nell’Unione Europea. Ti spieghiamo come funziona.

Come funziona la eSIM di Saily

L’utilizzo di una eSIM è particolarmente utile quando ti trovi in viaggio e sai già che non potrai contare sul roaming. Ecco quindi che ti basta scaricare l’app e attivare il piano dati prima della partenza, con i GB che ti servono e a costi differenti. Bastano un paio di clic e sarai subito pronto a partire non appena atterrato.

In questo modo potrai evitare lunghe code e le difficoltà logistiche che sorgono nell’acquistare e attivare una SIM del posto, non sapendo bene come muoverti e se rischi di spendere più di quel che dovresti. Sarai anche libero dal vincolo di reti WiFi pubbliche che possono risultare poco sicure e dare spazio a possibili malintenzionati.

Saily è disponibile per il download sia su Google Play che dall’App Store: ti basta scaricarla, attivare il piano dati di cui hai bisogno e per il paese verso cui stai volando e inizierai subito a navigare con costi trasparenti e precisi.