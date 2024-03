Con UniSalute non dovrai preoccuparti delle spese del dentista: richiedi un preventivo

Andare dal dentista è un incubo anche per le spese che temi di affrontare? Ti capiamo benissimo, per questo vogliamo suggerirti oggi una nuova polizza che ti permetterà di affrontare le spese sanitarie odontoiatriche con maggiore serenità e con la totale consapevolezza di quello che potrai risparmiare.

Si chiama UniSalute Dentista: un nome semplice, ma efficace che identifica un’assicurazione dentistica completa con una copertura fino a 1500 euro per gli interventi chirurgici odontoiatrici, alcuni bonus e tariffe scontate su tutte le altre prestazioni odontoiatriche. Puoi richiedere un preventivo direttamente online. Nel frattempo, ti spieghiamo a cosa avrai diritto.

UniSalute Dentista: cosa copre l’assicurazione dentistica

UniSalute Dentista si preoccupa di offrire una gamma completa di copertura personalizzata per tutte le età. Partendo dai pazienti compresi tra i 18 e 65 anni, la polizza include una visita di controllo e igiene orale annuale, interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero come cisti e osteiti mascellari, con un massimale annuo di spesa di € 1.500 per persona.

In caso di incidente stradale, indipendentemente dalla responsabilità, sono coperte le cure odontoiatriche con un massimale annuo di € 2.000 per persona. Inoltre, sono disponibili sconti presso i dentisti convenzionati e servizi di consulenza telefonica.

Per i più giovani, individuati in una fascia compresa tra i 4 i 17 anni, la polizza prevede una visita odontoiatrica e fluorazione annuale, cure dentarie a seguito di infortunio con un massimale annuo di € 500 per persona, sconti presso i dentisti convenzionati e servizi di consulenza telefonica.

Come vedi puoi avere un’assistenza completa e personalizzata per tutta la famiglia: richiedi subito un preventivo online basato sulle tue esigenze e torna dal dentista con maggior serenità.