Connessioni sicure e meeting senza rischi: viaggia con ExpressVPN

Un volo in ritardo, una connessione Wi-Fi instabile, un meeting che inizia proprio mentre sei in aeroporto. Chi viaggia per lavoro sa bene quanto sia importante restare connessi. È qui che entra in gioco ExpressVPN, la protezione digitale che trasforma ogni connessione in una fortezza. Che tu sia in un hotel a Milano o in un coworking a Londra, puoi lavorare ovunque con la stessa sicurezza di essere in ufficio.

Viaggiare sicuri non è un lusso, è una necessità

Con ExpressVPN, i tuoi dati vengono criptati con un sistema di livello militare, così nessun hacker o rete non protetta può intercettare le tue informazioni. Perfetta per professionisti, consulenti e freelance che si muovono spesso e non possono permettersi errori. Ecco cosa rende ExpressVPN l’alleato numero uno di chi lavora in movimento:

Crittografia avanzata: protezione totale su reti pubbliche, Wi-Fi di hotel e aeroporti.

Connessione veloce e stabile: perfetta per videoconferenze e meeting internazionali senza interruzioni.

Threat Manager: blocca pubblicità, siti pericolosi e tracciamenti indesiderati.

Password Manager incluso: gestisci le tue credenziali in modo sicuro, anche lontano dall’ufficio.

Fino a 8 dispositivi protetti: smartphone, laptop, tablet e smart TV collegati contemporaneamente.

Accesso globale: lavora ovunque, anche in Paesi dove certi siti o strumenti di lavoro sono bloccati.

Con ExpressVPN bastano pochi clic per configurare tutto: installi l’app, scegli il Paese e ti connetti in modo sicuro. Non servono competenze tecniche né lunghe configurazioni: in meno di un minuto sei pronto a lavorare, condividere o presentare con la massima protezione. E quando la giornata di lavoro finisce, puoi usare la stessa connessione sicura per guardare film o serie dalle piattaforme di streaming del tuo Paese, anche se sei all’estero. L’abbonamento parte da 4,49€ al mese, con 4 mesi gratuiti inclusi. E se vuoi provarla senza impegno, hai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.