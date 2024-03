Conto a canone zero Credem Link: 100 euro in Buoni Amazon.it ti aspettano

Scopri il conto a canone zero di Credem Link se vuoi entrare in un mondo di vantaggi esclusivi. Questo conto è molto di più, perché ti apre la porta a un’esperienza bancaria rinnovata, che mette al centro le tue esigenze con soluzioni innovative e personalizzate.

Per ogni esigenza, avrai sempre a disposizione un team di consulenti pronti ad assisterti, sia che tu preferisca il contatto diretto in filiale, sia che opti per la comodità della consulenza remota.

La gestione del tuo denaro diventa semplice e intuitiva grazie all’Internet Banking e all’App Credem Mobile, strumenti pensati per darti il controllo totale delle tue finanze, ovunque tu sia.

Conto a canone zero con un’offerta imperdibile

Ecco una notizia che non puoi ignorare: se apri il conto Credem Link utilizzando il codice CREDEM100 entro il 5 aprile, ti aspettano fino a 100 euro in buoni regalo Amazon.it! Questa è l’occasione perfetta se vuoi acquistare con la tua carta di debito e allo stesso tempo ottenere un ritorno economico immediato.

Scegliendo Credem Link, il primo anno non paghi il canone per la tua carta di debito Credemcard MasterCard. Poi, dal secondo anno, il canone è di soli 1,5 euro al mese. Questa carta di consente di effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti sia in Italia che all’estero, sfruttando la tecnologia contactless del tuo smartphone.

Preferisci una soluzione focalizzata sul territorio italiano? La carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat è disponibile a canone zero, ideale per pagamenti e prelievi in tutta Italia.

I benefici di Credem Link vanno ben oltre quelli menzionati. Se apri il conto entro il 05.4.2024 e inserisci il codice promozionale CREDEM100, i buoni regalo Amazon.it potrebbero essere tuoi. Non lasciarti sfuggire questa chance!

