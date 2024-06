Conto a canone zero e 200€ di Buono Amazon in regalo: solo con Credem

Aprire un nuovo conto corrente non è mai stato così conveniente: grazie alla nuova promozione Summer Edition di Credem, infatti, è possibile aprire il conto Credem Link a canone zero ottenendo un Buono Regalo Amazon da 200 euro. L’offerta in questione è valida per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto entro il 30 giugno con carta di debito e internet banking, utilizzando il codice SUMMER200, da inserire nell’apposito campo dedicato ai codici promozionali al momento della richiesta di apertura.

Per ottenere il bonus riservato ai nuovi clienti è necessario effettuare almeno 1.000 euro di acquisti con carta di debito oppure accreditare lo stipendio o la pensione entro il prossimo 22 settembre 2024. Per aprire il conto corrente e sfruttare la promozione basta collegarsi al sito ufficiale di Credem, raggiungibile tramite il box qui di sotto.

Conto Credem Link: canone zero e ora con Buono Amazon da 200 euro

Il conto Credem Link è ora la scelta giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta di un conto a canone zero che mette a disposizione del cliente la possibilità di ottenere il supporto da parte del team di consulenti Credem, sia in filiale che da remoto.

Al conto è abbinata la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, a canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese). La carta è utilizzabile anche con i principali wallet digitali, come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. In alternativa, è possibile richiedere la carta di debito Credemcard a canone zero, attiva sul circuito nazionale Pagobancomat.

Ad arricchire i vantaggi a disposizione dei clienti che scelgono Credem Link c’è la possibilità di abbinare al conto corrente anche il Conto Deposito Più, con interessi al 4% lordo a scadenza per 6 mesi sulla nuova liquidità depositata sul conto corrente.

Per ottenere il Buono Amazon da 200 euro in regalo con l’apertura di Credem Link è sufficiente completare la richiesta di apertura del conto inserendo il codice SUMMER200 e rispettare una delle due condizioni:

effettuare acquisti per almeno 1.000 euro con carta di debito

con carta di debito accreditare lo stipendio o la pensione

Il bonus garantito dalla promozione sarà erogato se almeno una delle due condizioni verrà rispettata entro il prossimo 22 settembre 2024.

Per accedere subito all’offerta estiva di Credem e aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto. Per completare l’apertura del conto basta un documento di identità in corso di validità. Per velocizzare la procedura è possibile anche utilizzare il proprio SPID.