Conto a canone zero e buoni Amazon da 100€: l’offerta di Credem Link

Vieni insieme a noi alla scoperta del conto Credem Link, che rivoluziona il concetto di banking online. Addio alle spese fisse grazie al canone zero, senza rinunciare però alla qualità dei servizi bancari.

La gestione finanziaria è anche semplificata. La carta di debito Mastercard, gratuita per il primo anno e a soli 1,50€ al mese in seguito, ti consente di effettuare operazioni sia in Italia che all’estero. E se vuoi, è disponibile anche una carta su circuito nazionale Pagobancomat, gratuita per sempre. Non abbiamo ancora finito. Continua a leggere!

Credem Link: l’offerta imperdibile che va oltre il canone zero

Adesso parliamo della promozione attuale, davvero una grande opportunità: tutti i nuovi clienti che aprono il conto Credem Link entro il 30 aprile 2024 con il codice promozionale CREDEM100, possono ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it. Questi buoni sono il modo di Credem per ringraziarti della fiducia mostrata. Come ottenerli? Effettuando acquisti tramite la carta di debito, ma devi arrivare a spendere almeno 200€ al mese nei periodi specificati.

Tornando specificatamente al conto, la sicurezza è messa al primo posto con servizi come la firma elettronica gratuita e l’autenticazione biometrica tramite app mobile. Inoltre, la gestione del conto è completamente online, attraverso l’internet banking e l’app Credem Mobile, che offrono una vasta gamma di operazioni bancarie.

Nonostante l’accesso completamente digitale, l’assistenza non è mai impersonale. Puoi prenotare appuntamenti online con i consulenti di Credem Link per un supporto personalizzato, e puoi scegliere tra l’assistenza remota o un incontro direttamente in filiale.

Qualunque siano le tue esigenze finanziarie, Credem Link è in grado di soddisfarle tutte. Otterrai un’esperienza bancaria di prim’ordine, oltre che più smart, sicura e su misura per te. Il canone zero e i buoni Amazon.it ti aspettano, ma se vuoi prima scoprire tutti i dettagli dell’offerta, clicca sul bottone qui sotto.