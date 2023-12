Conto a canone zero e interessi al 4%: è la nuova proposta di Crédit Agricole

Il Conto Online di Crédit Agricole diventa sempre più vantaggioso. Per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto corrente, infatti, c’è ora una doppia promozione da sfruttare. La banca, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti un conto corrente a canone zero, eliminando i costi di tenuta del conto.

In più, per nuove aperture entro il prossimo 31 dicembre 2023, è possibile ottenere interessi al 4% per 9 mesi, con il Conto Deposito gratuito abbinato al conto corrente. Da notare che il conto include anche la carta di debito Visa, con prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole e con un canone azzerato per i primi due anni. Ci sono anche i bonifici gratis.

Per aprire il conto corrente è sufficiente accedere al sito ufficiale di Crédit Agricole, tramite il link qui di sotto.

Conto Crédit Agricole: tanti vantaggi a canone zero

Con il Conto Crédit Agricole è possibile accedere a un conto corrente con:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare c arta di debito con canone gratuito per due anni (poi 2 euro al mese); la carta è utilizzabile con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; i prelivi dagli ATM della banca sono gratis

con canone gratuito per due anni (poi 2 euro al mese); la carta è utilizzabile con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; i prelivi dagli ATM della banca sono gratis bonifici gratuiti

interessi al 4% per 9 mesi con il Conto Deposito abbinato; ogni 10.000 euro investiti, è possibile ottenere un guadagno netto di 221 euro

per 9 mesi con il Conto Deposito abbinato; ogni 10.000 euro investiti, è possibile ottenere un guadagno netto di 221 euro un consulente dedicato messo a disposizione da Crédit Agricole, con possibilità di prenotare un appuntamento in filiale direttamente via app

Accedere al conto corrente di Crédit Agricole è semplicissimo: il Conto Online può essere aperto direttamente tramite il sito ufficiale della banca. L’istituto consente ai nuovi clienti anche la scelta di una filiale di riferimento, a cui sarà possibile rivolgersi, in qualsiasi momento, per ottenere assistenza o per richiedere nuovi prodotti e servizi bancari. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.