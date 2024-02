Conto a canone zero? Scegli Credem Link

Cerchi un conto corrente online semplice e conveniente, senza costi nascosti o canoni mensili? Allora Credem Link è la soluzione perfetta per te! Con questo conto online, potrai finalmente dire addio alle spese bancarie superflue. Zero canone annuale, zero commissioni su bonifici online e MAV/RID, zero spese per prelievi ATM in Italia e all’estero.

Ma Credem Link non è solo un conto a canone zero. È un vero e proprio strumento di gestione finanziaria che ti permette di tenere sotto controllo le tue spese, monitorare il tuo saldo in tempo reale e avere sempre a disposizione un’ampia gamma di servizi.

Credem Link: tutti i benefici e perché dovresti sceglierlo

Credem Link è un’offerta di Credem Banca che include un conto corrente online a canone zero, una carta di debito internazionale e l’accesso a un’ampia gamma di servizi di banking online e mobile.

Ecco alcuni dei vantaggi di questo conto online:

Zero canone annuale : niente più spese fisse per il tuo conto corrente.

: niente più spese fisse per il tuo conto corrente. Zero commissioni su bonifici online e MAV/RID : gestisci le tue utenze e i tuoi pagamenti in modo facile e conveniente.

: gestisci le tue utenze e i tuoi pagamenti in modo facile e conveniente. Zero spese per prelievi ATM in Italia e all’estero : preleva contanti ovunque ti trovi, senza preoccuparti di commissioni aggiuntive.

: preleva contanti ovunque ti trovi, senza preoccuparti di commissioni aggiuntive. Carta di debito internazionale : paga i tuoi acquisti in tutto il mondo, sia online che nei negozi.

: paga i tuoi acquisti in tutto il mondo, sia online che nei negozi. App mobile intuitiv a: gestisci il tuo conto in modo semplice e sicuro da smartphone e tablet.

a: gestisci il tuo conto in modo semplice e sicuro da smartphone e tablet. Servizio di assistenza clienti dedicato: un team di esperti a tua disposizione per qualsiasi necessità.

Credem Link è la scelta ideale per chi desidera un conto corrente affidabile, sicuro e soprattutto conveniente. Apri il tuo conto Credem Link online in pochi minuti e inizia a goderti tutti i vantaggi! Scegli Credem Link e scopri la libertà e tutta la convenienza di un conto a canone zero.

