Conto Arancio di ING: il 5% di interesse ti aspetta

Non c’è momento migliore come questo per far crescere i tuoi risparmi con il conto deposito di ING. Parliamo ovviamente del famosissimo Conto Arancio, tanto pubblicizzato e a dovuta ragione. Infatti, se apri questo conto entro l’11 maggio 2024, potrai ottenere il 5% di interesse per 12 mesi sui tuoi depositi fino a 100.000 euro.

Come si attiva la promozione? Semplice: devi aprire il Conto Corrente Arancio, accreditare lo stipendio o depositare almeno 1.000€ entro il 31 agosto 2024. E se non puoi fare né l’una e né l’altra cosa? Vuol dire che dovrai accontentarti soltanto del 3% di interesse, che non è male.

5% di interesse sul Conto Arancio di ING

Il Conto Arancio di ING è flessibile sotto tutti i punti di vista. I depositi e prelievi sono senza vincoli. Ciò vuol dire che puoi depositare e prelevare il tuo denaro quando vuoi. Niente penali e niente perdita degli interessi maturati.

Gestirlo, poi, è un gioco da ragazzi. Usando l’app o l’Home Banking dal PC, potrai controllare il tuo conto in modo semplice e veloce. Inoltre, non dovrai pagare spese o commissione per l’apertura, la gestione o la chiusura del conto.

Se sei un tipo di persona pratica con la tecnologia, non avrai alcuna difficoltà ad aprire il conto online. Per prima cosa, devi entrare nella pagina dedicata all’offerta sul sito web di ING. Una volta all’interno, dovrai cliccare su Voglio il 5%. A questo punto, non ti resta che seguire le istruzioni per completare la procedura online, che puoi effettuare anche tramite SPID. Durante la procedura, puoi scegliere di intestare il conto a te stesso o cointestarlo.

Optare per il 5% di interesse annuo lordo del Conto Arancio significa investire sul tuo futuro. Non continuare a tenere i tuoi risparmi fermi su un libretto o un conto non fruttifero: opta subito per l’offerta di ING.