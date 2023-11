Conto Arancio: la soluzione sicura e conveniente per i tuoi risparmi

Conto Arancio di ING si presenta come una soluzione semplice e affidabile per far crescere i tuoi risparmi. Offrendo un allettante tasso di interesse del 4% lordo per 12 mesi su importi fino a 100.000€, questo conto si distingue per la sua convenienza senza eguali.

Fai crescere i tuoi risparmi con Conto Arancio

La principale caratteristica distintiva di Conto Arancio è l’assenza di vincoli di qualsiasi genere. Questo significa che hai la libertà di accedere alle tue somme in qualsiasi momento, garantendoti liquidità immediata.

L’apertura e la gestione del conto avvengono in modo rapido e pratico, direttamente online, senza oneri aggiuntivi per l’apertura, la chiusura, i versamenti o i prelievi.

In caso di necessità di liquidità, il trasferimento dei fondi sul tuo conto corrente è veloce e agevole attraverso un bonifico.

La flessibilità di Conto Arancio si combina con la sicurezza offerta dall’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che tutela i tuoi fondi mentre crescono.

La consultazione del conto è altrettanto accessibile, con la pratica app di ING disponibile su dispositivi Android e iOS.

Grazie all’assenza di vincoli, puoi prelevare le somme desiderate in qualsiasi momento senza compromettere gli interessi, che vengono accreditati direttamente sul deposito alla fine dell’anno.

Per godere del vantaggioso tasso di 4% lordo per 12 mesi, è sufficiente aprire e attivare il conto entro il 31 dicembre 2023.

Il processo è intuitivo: basta visitare la pagina ufficiale di ING, cliccare su “Apri Conto Arancio” e seguire gli step indicati. I clienti ING esistenti possono richiedere il conto deposito direttamente dalla propria area privata o insieme al Conto Corrente Arancio.

Conto Arancio è la chiave per far fruttare i tuoi risparmi al massimo. Approfitta dell’opportunità di ottenere il 4% lordo per 12 mesi su un massimo di 100.000€ – un’occasione da non perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.