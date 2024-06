Conto aziendale Qonto: provalo gratis per un mese

Al giorno d’oggi, scegliere un conto aziendale può sembrare una sfida titanica, vero? Per fortuna, c’è Qonto, un’opzione pensata appositamente per liberi professionisti e PMI. Con Qonto, niente più complicazioni inutili, ma soltanto un prodotto business che si adatta alle tue necessità.

Sei preoccupati per il costo mensile? Niente paura: Qonto è gratuito per il primo mese, senza alcun vincolo. Potrai insomma provarlo senza spendere un centesimo. Se l’idea ti intriga, puoi attivare la prova gratuita cliccando sul pulsante qui sotto.

Le tariffe partono poi da soli 9 euro al mese più IVA, un prezzo che onestamente non te lo offre nessun’altra banca.

Perché Qonto è un conto aziendale TOP?

Non basta dire che Qonto è un’ottima opzione, dobbiamo spiegarne il perché. Con la prova gratuita di un mese e un’offerta completa e personalizzabile, è difficile trovare tanta convenienza altrove. Le possibilità offerte da Qonto sono davvero notevoli, partendo dall’inclusione della carta One Mastercard in ogni piano.

Inoltre, con i piani potrai avere anche delle carte virtuali illimitate. Così potrai gestire le spese senza avere mal di testa. Anche con il piano base, avrai diritto a 30 bonifici/addebiti mensili, oltre alle soluzioni di finanziamento e alla gestione degli F24. Fatturazione elettronica, sotto-conti con IBAN dedicato e un numero maggiore di bonifici sono solo alcuni dei vantaggi extra disponibili nei piani più avanzati.

Non dimentichiamoci del risparmio. Optando per il piano annuale dopo la prova gratuita, potrai risparmiare fino al 20% rispetto alla spesa totale degli stessi servizi a cadenza mensile. Questo risparmio dipenderà naturalmente dal piano scelto, ma è comunque un’opportunità da cogliere al volo.

Dunque, perché perdere ulteriore tempo? Qonto è davvero la scelta giusta come conto aziendale. Prova a sfruttare queste incredibili offerte e risparmia denaro mentre gestisci il denaro della tua azienda.