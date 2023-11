Conto bancario gratis con Crédit Agricole: l'offerta dedicata ai giovani

Il servizio bancario di Crédit Agricole rivoluziona l’esperienza bancaria per gli under 35, offrendo un conto corrente privo di canone e una carta completamente gratuita.

L’innovativa proposta presenta un conto interamente digitale, apribile online e gestibile sia tramite smartphone che attraverso il sistema di home banking.

Grazie all’app dedicata, è possibile mantenere un costante contatto con la banca, anche in assenza di filiali nella propria zona, consentendo una gestione agevole di tutti gli aspetti del proprio conto.

Crédit Agricole: scopri l’offerta dedicata agli under 35

Crédit Agricole presenta un conto corrente totalmente gratuito per chiunque decida di aprire un conto e abbia meno di 35 anni.

Inoltre, viene fornita una carta di debito VISA senza canone per i primi due anni. Questa carta consente di effettuare pagamenti online o presso i negozi in tutto il mondo, sia tramite la tecnologia contactless che attraverso i portafogli digitali come Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay.

Attraverso la sezione dedicata nell’app, è possibile gestire i limiti giornalieri di spesa e prelievo, inclusi quelli geografici.

È anche possibile sospendere temporaneamente la carta nel caso in cui non venga utilizzata. Il PIN è facilmente accessibile sia dall’app che dall’home banking, garantendo un recupero senza problemi nel caso in cui venga dimenticato al momento opportuno.

Grazie all’innovativa interfaccia dell’app, potrai gestire tutte le tue operazioni con estrema facilità. Monitora con precisione ogni movimento finanziario in entrata e in uscita, mentre hai a disposizione la comodità di visualizzare il tuo credito disponibile in tempo reale.

E se desideri effettuare un pagamento rapido, basta un semplice tocco nella rubrica: potrai inviare denaro istantaneamente, senza nemmeno conoscere l’IBAN del destinatario se questo utilizza lo stesso conto.

Riceverai anche notifiche immediate per essere sempre aggiornato sui movimenti finanziari in entrata e in uscita, garantendoti una visione completa e tempestiva della tua situazione economica.

Esplora la sezione dedicata “Per te” nell’app di Crédit Agricole, dove potrai richiedere nuovi prodotti bancari o gestire quelli già attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.